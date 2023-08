Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani, soț și soție, au murit intr-un tragic accident de circulație pe autostrada Salonic – Serres, la intoarcerea din vacanța. Cei doi copii ai cuplului, de 7 și 10 ani, au supraviețuit și sunt internați in spital. MAE a anunțat autoritațile elene ca familia din țara va veni sa ia copiii acasa.…

- O femeie in varsta de 39 de ani, Yesim Demir, a murit dupa ce a cazut de pe o faleza, in Turcia, la cateva momente dupa ce a fost ceruta in casatorie de partenerul sau, scrie presa turca, potrivit News.ro.

- Croația se așteapta la un numar record de turiști anul acesta. Printre motive se numara și serviciile excelente oferite - dar pentru europeni, un avantaj in plus este ușurința accesului: spre deosebire de noi, Croația a intrat in spațiul Schengen.

- Dragoș Savulescu și Angela Martini adora vacanțele in destinații exclusiviste, iar de curand, au plecat in vacanța, impreuna cu fiul lor și cațiva prieteni. Cei doi nu au ezitat sa le arate fanilor cat de bine s-au distrat departe de aglomerație.

- Maria Constantin ș iubitul ei, Robert Stoica au mers in vacanța in Veneția pentru a-și incarca bateriile inainte de nunta. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca in mai puțin de o luna, iar pregatirile sunt in toi.

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce nordul Greciei a fost devastat de inundații. Furtunile au lovit orașul Salonic, iar pompierii au primit trei sute de apeluri de asistența in doar cateva ore. Raurile au ieșit din matca și au inundat case, drumuri și tuneluri rutiere. Apa a acoperit chiar și un pod.…

- Opt din zece romani (81%) care merg in vacanta in strainatate, in acest an, vor plati la destinatie cu cardul, telefonul sau alte dispozitive mobile, reiese din datele unui studiu realizat de o companie de plati digitale, transmite Agerpres. Conform cercetarii Visa “Intentii de calatorie si plata 2023”,…

- Cu totii dorim sa ne petrecem vacantele si concediile in cele mai inedite moduri, punctand și vizitand cele mai speciale si atragatoare destinatii. In ultimii ani, interesul pentru locații exotice provocatoare a crescut semnificativ, astfel ca si agentiile de turism vin in intampinarea dorintelor pasionatilor…