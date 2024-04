Stiri pe aceeasi tema

- Dana Savuica iubește sa calatoreasca, iar acest lucru se poate observa. Vedeta s-a intors din India și recunoaște ca este cucerita de aceasta țara. A vizitat-o de mai multe ori și a fost impresionata de fiecare data de bogația vazuta.

- Iulia Vantur a fost ceruta de sotie! Fosta prezentatoare tv a avut parte de un moment incredibil pe rețelele de socializare. Un fan a intrebat-o daca vrea sa fie soția lui, iar intrebarea a generat un val de reacții. Cum a reacționat, insa, vedeta? Iulia Vantur a fost ceruta de sotie Iulia Vantur, una…

- Joaquin Bonilla s-a nascut in Mexic și deși locuiește in Romania de ani buni, unde și-a facut o alta viața, este legat de locurile natale. Fostul concurent de la America Express spune ca sunt cateva zone care merita vizitate, in special de cei care iși doresc ceva diferit in vacanța.

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța cu copiii! Pentru ca de foarte mult timp și-a dorit sa calatoreasca cu cei doi baieți pe care ii are cu Gabi Badalau, cantareței i-a luat mult timp pentru a obține acordul din partea fostului soț pentru a putea pleca in afara țarii alaturi de cei mici. Iata unde…

- Mioara Roman a plecat dintre noi vineri, 23 februarie, dupa o lunga lupta cu boala. Vedeta a fost cunoscuta și iubita de o mulțime de oameni, iar numele sau fusese auzit in cele mai importante contexte. Chiar daca era celebra, puțini știu cum arata in tinerețe regretata jurnalista. Era de o frumusețe…

- Simona Florescu face marturisiri emoționante. Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a fost suparata pe Dumnezeu și chiar pe ea insași. Vedeta vorbește despre o perioada din viața ei in care a simțit ca divinitatea nu ii este alaturi.

- Fosta soție a lui Alin Tișe, șefului Consiliului Județean Cluj, a murit de malarie. Aceasta rste concluzia medicilor legiști care au finalizat autopsia. Camelia Tișe a fost gasita moarta in propria locuința. Aceasta tocmai se intorsese dintr-o excursie in Zanzibar.