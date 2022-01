Adevărul: De ce nu vrea Brigitte Bardot să se vaccineze Intrebata de saptamanalul Gala daca se va vaccina, actrita, care traieste retrasa in vila de la malul Mediteranei, la Saint-Tropez, a raspuns: „Nu!”. Raspunsul ei insa are la baza motive intemeiate. Actrita Brigitte Bardot a dezvaluit revistei Gala ca nu vrea sa fie vaccinata contra Covid-19, spunand ca este alergica la orice produs chimic. „Sunt alergica la toate produsele chimice. Chiar daca am calatorit in Africa, am refuzat sa-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals. Am plecat si am revenit in forma buna!”. Ea nu a precizat cand a avut loc calatoria.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

