- Muzeul Judetean Mures a dat publicitatii cifra oficiala a numarului de vizitatori la Noaptea Muzeelor 2024. 10.777 de persoane au vizitat sambata spatiile Muzeului si ale partenerilor implicati in proiect. Cifra raportata sambata seara la ora 22 arata ca peste 8.500 de persoane au participat la eveniment.…

- Festivalul Filmului European, organizat de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania și EUNIC Romania, in parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene, se va desfașura la Targu Mureș in perioada 16 – 18 mai, gazduit de Muzeul Județean…

- Secția de Arta din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza joi, 9 mai, un atelier de journaling cu tema „Puterea vindecatoare a scrisului ca forma de auto-cunoaștere". Evenimentul intitulat „Atelier de Journaling – Pallady", este organizat de reprezentanții muzeului in colaborare cu actrița și scriitoarea…

- Acesta va fi construit de Muzeul Judetean Mures, in curtea Casei de Cultura din comuna, pe un teren cu o suprafata de 568 de metri patrati. Casa carturarului, nascut la Raciu, nu mai exista, aceasta urmand a fi refacuta de la zero in baza documentarilor realizate de specialiști. Proiectul se afla in…

- Primarul comunei Raciu, Ciprian Belean, a declarat, azi, ca in curand se finalizeaza licitatia pentru proiectarea si constructia muzeului in memoria carturarului Gheorghe Sincai, unul dintre reprezentantii de baza ai Scolii Ardelene, nascut in aceasta localitate in 28 februarie 1754. Muzeul Memorial…

- Cu ocazia aniversarii a 170 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, Muzeul Național de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane și Muzeul Județean Mureș, organizeaza expoziția itineranta „Jandarmeria Romana 1850-2020".…

- Secția de Istorie a Muzeului Județean Mureș organizeaza, in data de 21 martie, incepand cu ora 18:00, un eveniment intitulat „Dialoguri culturale: 400 de ani de colegii reformate in Transilvania", care il are ca invitat special pe episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, ft. Bela Kato. Evenimentul va…

- Cea de-a 28-a ediție a Festivalului Filmului Francez va avea loc in perioada 28-31 martie in Sala multimedia a Muzeului Județean Mureș- Secția de Istorie, evenimentul fiind organizat, la nivel local, de Muzeul Județean Mureș, in colaborare cu Consiliul Județean Mureș, la inițiativa Institutlui Cultura…