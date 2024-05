Stiri pe aceeasi tema

- Experții de la Georgia Institute of Technology au prezentat o noua abordare promițatoare pentru combaterea infecțiilor bacteriene. Studiul, publicat pe Small, dezvaluie potențialul oțelului inoxidabil pe baza de cupru de a distruge bacteriile daunatoare. Utilizat pe scara larga in spațiile publice,…

- Oamenii legii anunța deconspirarea unei scheme de migrație ilegala pentru zeci de cetațeni ai Turciei in alte state, cu un venit de aproape 200.000 euro. Aceștia ar fi contribuit la organizarea calatoriilor ilegale in Moldova, Turcia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Georgia.…

- Deputatul PNL Daniel Constantin a criticat limbajul folosit de Cristian Popescu Piedone in campania electorala la adresa medicului Catalin Cirstoiu. Potrivit acestuia, campanie electorala ar trebui dusa pe argumente, mai ales in aceasta perioada dificila pentru romani: “Fiecare candidat decide cum vrea…

- Ucraina a gasit modalitați de a achiziționa zeci de mii de drone, precum și de a stabili un flux de piese de schimb pentru acestea din China, scrie The Wall Street Journal. Achizitionam in principal produse finite, in primul rand de la SZ DJI Technology, de la magazine si furnizori. In plus, componentele…

- Slovacii voteaza sambata, 23 martie, in primul tur al alegerilor prezidentiale, un scrutin care pare a fi o confruntare intre un reprezentant al taberei de guvernamant apropiat de Rusia si un candidat proucrainean sustinut de opozitie, scrie AFP, preluata de Agerpres.Conform sondajelor, presedintele…

- Sirenele de raid aerian suna aproape zilnic in orașul Belgorod din sudul Rusiei, situat la granița cu Ucraina, incurajand oamenii sa se adaposteasca rapid și reamintind locuitorilor ca razboiul la scara larga din Ucraina este o realitate și pentru ei, scrie Reuters.In comparație cu distrugerile din…

- Președintele Volodimir Zelenski a reacționat dur, duminica seara, dupa ce Papa Francisc a indemnat Ucraina sa aiba curajul sa ridice steagul alb și sa negocieze cu Moscova, afirmand ca in razboiul impotriva Rusiei, adevaratii lideri spirituali sunt in prima linie si ii ajuta pe oameni cu rugaciuni,…