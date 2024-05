Oamenii de stiinta studiaza de mult timp creierul cu scopul de a ajuta la o imbatranire mai sanatoasa. In timp ce se cunosc multe despre factorii de risc pentru imbatranirea accelerata a creierului, s-au descoperit mai putine modalitati de identificare a cailor de prevenire a declinului cognitiv.Exista dovezi ca nutritia conteaza, iar un nou studiu publicat marti, in revista npj Aging, realizat de Centrul pentru creier, biologie si comportament al universitatilor americane Nebraska-Lincoln si Universitatea Illinois din Urbana-Champaign (UIUC) semnaleaza in continuare modul in care nutrientii specifici…