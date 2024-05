Stiri pe aceeasi tema

- Iuri Panchenko, antrenorul formației feminine de volei CSM București, nu a putut fost lasat sa intre in Ucraina la inmormantarea mamei, din cauza razboiului. Razboiul dintre Rusia și Ucraina a afectat și continua sa afecteze pe toata lumea, inclusiv pe cei din lumea sportului. Iar unul dintre cei mai…

- In perioada 5-10 mai, in Leipzig (Germania) are loc Campionatul European de Fotbal al Primarilor, la care vor participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirol și Ucraina. Romania se afla in grupa…

- Naționala de hochei pe gheața a Romaniei a mai inregistrat o victorie sambata, la Bolzano, in Italia, 4-2 (2-1, 1-0, 1-1) contra Japoniei, consolidandu-și poziția in Divizia I, Grupa A, a Campionatului Mondial. Trei victorii la rand pentru Romania in Divizia I, Grupa A, a Campionatului Mondial de hochei…

- Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus in noaptea de sambata spre duminica, 13/14 martie, calificarea echipei feminine de tenis a Romaniei la turneul final al Billie Jean King Cup, denumit pana in 2020 FED Cup, dupa o revenire spectaculoasa in fața Ucrainei de la scorul de 0-2. Scorul final a…

- Perechea de dublu mixt formata din Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu a ratat șansa de a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa infrangerea 3-4 (8-11, 15-13, 14-16, 11-8, 8-11, 11-4, 11-8) din finala turneului preolimpic de pe culoarul KO3. Chiar și așa, reprezentanții noștri mai au o șansa…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei, in componenta Iulian Teodosiu, Razvan Ursachi, Vlad Covaliu si Mihai Cidu, a ocupat locul sapte la Cupa Mondiala de scrima de la Budapesta, informeaza Federatia Romana de Scrima, potrivit Agerpres. Pe tabloul principal, Romania a invins Marea Britanie (45-29),…

- In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…

- Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal a decis sa aloce organizarea Campionatului European de handbal feminin din 2026 Cehiei, Poloniei, Romaniei, Slovaciei și Turciei. Dupa incheierea procesului de depunere a candidaturilor, cu termenul de 25 octombrie 2023, EHF a primit ofertele Turciei,…