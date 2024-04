UE oferă Ucrainei angajamente de securitate de lungă durată UE a elaborat un document oficial pe baza caruia va acorda angajamente de securitate de lunga durata Ucrainei: de la asistența politica, militara și financiara, pana la angajamentul de a promova procesul de aderare a Kievului la spațiul comunitar. UE ofera Ucrainei angajamente de securitate de lunga durata. Documentul oficial și angajamentele incluse in el raman in vigoare atata timp cat Ucraina iși urmeaza parcursul european pentru care a optat. „Uniunea Europeana și Ucraina sunt de acord ca angajamentele de securitate ale Uniunii Europene fața de Ucraina vor ramane in vigoare pe masura ce Ucraina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

