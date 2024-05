Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 19 ani a ramas fara permis pentru patru luni, dupa ce a fost prins prins cand circula cu 205 kilometri la ora, in judeul Mehedinti, pe un sector de drum unde viteza maxima admisa este 70 de kilometri la ora, relateaza News.ro.Politistii orasului Vanju Mare l-au depistat pe tanarul…

- O fotografie realizata la doar doua zile dupa naufragiul legendarului Titanic va face obiectul unei licitații de luna aceasta. Imaginea a stat mulți ani in albumul de familie al unui antreprenor de pompe funebre. Imaginea, realizata de antreprenorul de pompe funebre John Snow Jr, reprezinta o privire…

- O noua masa de aer incarcat de particule de praf saharian ajunge marți, 16 aprilie, deasupra Romaniei. Depunerile de praf saharian vor putea fi observate in zonele și in intervalele in care va ploua, spun meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Norul de praf saharian se indreapta…

- In nordul Africii, la aproximativ 130 de kilometri de Melilla și 117 kilometri de Ceuta, se afla Penon de Velez de la Gomera, o mica insula cu o suprafața de aproximativ 19.000 de metri patrați, care gazduiește una dintre cele mai unice granițe din lume, noteaza Noi.md. Aceasta este situata in Marea…

- Liderul moderat de dreapta Luis Montenegro a fost numit, miercuri seara, 20 martie, prim-ministru al Portugaliei, dar, din cauza victoriei sale la limita in alegerile parlamentare din 10 martie, va trebui sa formeze un guvern minoritar si sa faca fata unei extreme drepte care este in mod clar in ascensiune.Avocatul…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, din localitatea Clejani, a ramas fara permis si a primit o amenda de 3.300 de lei dupa ce a fost depistat de politisti in timp ce conducea o motocicleta cu viteza de 199 de kilometri la ora.

- Salvamontiștii bistrițeni au marcat un traseu turistic, cu o lungime de 4,1 kilometri, in Munții Bargaului, zona Colibița. „O echipa a Serviciului Salvamont Bistrița in parteneriat cu ADI Turism BN au marcat un traseu in Munții Bargaului, zona Colibița- Muntele Casaru. Traseu de interes local ,, Panoramic…

- CARAȘ-SEVERIN – Cel mai complex proiect de linie executat in ultimii 30 de ani in Romania a trecut ieri, cu succes, proba energizarii! Complexitatea tehnica și provocarile pe care echipele de proiect, atat ale constructorilor cat și ale companiei beneficiare, le-au intampinat in procesul de execuție…