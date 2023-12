Accident rar, produs în București: s-au ciocnit tramvaiele! Doua tramvaie s-au ciocnit, duminica dimineața, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Potrivit Brigazii de Poliție Rutiera, cei doi vatmani și un calator au fost transportați la spital. Polițiștii Brigazii Rutiere au fost sesizați in jurul orei 05:50, prin apel la 112, cu privire la un accident de circulație care a avut loc la […] The post Accident rar, produs in București: s-au ciocnit tramvaiele! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

