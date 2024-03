Accident grav în această dimineață la Timișoara Accident grav in aceasta dimineața la Timișoara. Un barbat in varsta de 33 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat in urma efectuarii virajului la stanga inspre strada Munteniei a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre o femeie in varsta de 37 de ani, care circula pe sensul opus de mers. In urma impactului a rezultat ranirea unei femei, in varsta de 40 de ani, pasagera in autoturismul condus de catre șoferița. Femeia a fost transportata la spital in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate. In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident cu victime pe arterele Timisoarei. O femeie a fost ranita dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un alt autovehicul pe strada Closca. „Un barbat, in varsta de 33 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat in urma efectuarii virajului la […] Articolul…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- O fetita de 4 ani si mama sa au fost ranite dupa ce autobuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un autoturism vineri, pe o strada din Timisoara.”Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Iosif Bulbuca dinspre Spitalul Judetean spre sensul AEM, iar in incercarea de a intra intr-o…

- Accident grav, marți, la Timișoara. Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca dinspre bld.Cetații inspre strada Ovidiu Balea iar la intersecția cu strada Vuk Karadzic a surprins și acroșat un pieton, respectiv o tanara de 18 ani. In urma impactului a rezultat o victima,…

- Accident grav, marți, la Timișoara. Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca dinspre bld.Cetații inspre strada Ovidiu Balea iar la intersecția cu strada Vuk Karadzic a surprins și acroșat un pieton, respectiv o tanara de 18 ani. In urma impactului a rezultat o victima,…

- Accident grav, sambata seara, la Timișoara. Un tanar, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazar, dinspre strada Gheorghe Adam inspre Calea Circumvalațiunii, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre un barbat,…

- Un barbat in varsta de 75 de ani, care a condus un autoturism pe strada Torac din zona Kuncz, a patruns pe contrasens in dreptul intersecției cu strada Campului. Pensionarul acroșat un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 42 de ani.

- Accident grav z duminica, la Timișoara. Un barbat in varsta de 39 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca iar la intersecția cu strada Munteniei ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara in varsta de 19 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv un barbat in varsta…