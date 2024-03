Accident grav în această seară la Timișoara Un barbat, in varsta de 75 de ani, a condus un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara dinspre Pestalozzi catre Calea Buziașului, iar la intersecție cu strada Gloriei a patruns pe liniile de tramvai și a intrat in coliziune frontala cu un stalp. In urma impactului, conducatorul auto și cei doi pasageri( o femeie, in varsta de 71 de ani și un barbat, in varsta de 77 de ani) au fost raniți și transportați la spital. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

