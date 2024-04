Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, vineri, la Timișoara. Un barbat, in varsta de 41 de ani, a condus un autoturism pe banda 2 pe strada Surorile Martir Caceu dinspre strada Arieș inspre Aleea F.C. Ripensia, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre un tanar, in varsta de 23 de ani, care…

- Accident in aceasta dimineata la intersectia strazii Salcamilor cu bulevardul Liviu Rebreanu, din Timisoara, unde o soferita a lovit cu masina o femeie in varsta care traversa regulamentar drumul public. Aceasta din urma a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc…

- Accident grav in aceasta dimineața la Timișoara. Un barbat in varsta de 33 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat in urma efectuarii virajului la stanga inspre strada Munteniei a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de catre o femeie in varsta de 37 de ani, care…

- Un nou accident cu victime pe arterele Timisoarei. O femeie a fost ranita dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un alt autovehicul pe strada Closca. „Un barbat, in varsta de 33 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat in urma efectuarii virajului la […] Articolul…

- Un nou accident grav pe arterele Timisoarei. La intersectia dintre Bd. Simion Barnutiu si strada Samuil Micu o soferita a intrat in coliziune cu o masina care a fost proiectata in alte trei autoturisme. O femeie aflata la volanul uneia dintre masinile aflate in coloana a fost ranita. „O femeie, in varsta…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- O fetita de 4 ani si mama sa au fost ranite dupa ce autobuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un autoturism vineri, pe o strada din Timisoara.”Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Iosif Bulbuca dinspre Spitalul Judetean spre sensul AEM, iar in incercarea de a intra intr-o…

- Accident grav, marți, la Timișoara. Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca dinspre bld.Cetații inspre strada Ovidiu Balea iar la intersecția cu strada Vuk Karadzic a surprins și acroșat un pieton, respectiv o tanara de 18 ani. In urma impactului a rezultat o victima,…