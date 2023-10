Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani din comuna Vadastrita a murit, iar altul de 24 de ani, din aceeasi localitate, a fost ranit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile, in apropierea unui contracanal al raului Olt, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- A fost confirmata oficial vestea ca a mai murit un ranit dupa exploziile de la Crevedia. Pacientul s-a stins din viața la spital. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Patru persoane au decedat in urma tragediei care a șocat Romania. Mesajul transmis in aceasta dimineața de reprezentanții…

- Un groaznic accident a avut loc pe o șosea din Suceava! Mașina in care se aflau doi barbați s-a izbit violent de un TIR care era parcat. In urma impactului, unul dintre barbați a murit, iar celalalt a fost grav ranit.

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- Accident grav noaptea trecuta pe o autostrada din Ungaria. Un microbuz cu numere de Romania a intrat in bariera de protecție de pe marginea drumului. O persoana a murit, iar mai multe au ajuns la spital.

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…

- ACCIDENT pe Autostrada A1, la ieșirea spre Ocna Sibiului. Tanar ranit, dupa un impact intre o autoutilitara și o mașina Un accident rutier s-a produs luni dupa-amiaza, in jurul orei 14:40, la ieșirea de pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, in zona aeroportului. Un tanar a ajuns la spital dupa ce mașina in…