Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, vineri, intr-un accident produs pe un drum judetean din judetul Teleorman. O masina a intrat intr-un cap de pod, patru persoane fiind incarcerate, inforemaza News.ro. Un adolescent de 16 ani, in coma, a fost transportat cu elicopterul la Bucuresti.

- Un grav accident rutier s-a produs in dimineata zilei de luni in judetul Teleorman, unde un tanar in varsta de 19 ani, care nu avea permis de conducere, s-a rasturnat cu un autoturism. In urma evenimentului, barbatul a murit, iar doi prieteni ai acestuia au fost raniti.

- Un tanar de 19 ani, din Teleorman, a murit si doi adolescenti de 16, respectiv 17 ani au ajuns la spital, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, pe DJ 504, in zona localitatii Olteni, relateaza Agerpres.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri, cu o autospeciala…

- Doua femei din judetul Mures, de 90 si 87 de ani, au decedat, sambata, dupa ce un autoturism in care se mai aflau doua persoane, un barbat si o femeie, a iesit de pe DN 75, pe raza localitatii Muncelu din Muntii Apuseni, si s-a rasturnat intr-o rapa.

- Accident mortal, marți dupa-amiaza, in județul Dambovița! Un barbat de 51 de ani, din comuna Cornești, pasager intr-un autoturism și-a pierdut viața. Șoferul autoturismului, un tanar de 22 de ani, din Finta, a pierdut controlul direcției de deplasare a autoturismului și a ieșit in decor. In urma impactului…

- Accident grav, in cursul zilei de azi, pe o șosea din Prahova. Doi oameni și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a fost strivita de o cisterna pe drumul judetean 101I, in zona satului Buda din comuna Aricestii Rahtivani.