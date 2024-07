Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment! A fost prins principalul suspect in cazul crimei Marinei, femeia ucisa in Braila! Barbatul urmeaza sa fie dus la reconstituire, astfel incat polițiștii sa afle modul exact in care a fost ucisa. Au aparut detalii cutremuratoare despre crima din Braila!

- A fost gasit principalul suspect in cazul crimei din Braila! Barbatul banuit ca ar fi ucis-o pe Marina in cabinetul stomatologic a fost surprins in imagini de camerele de supraveghere. Polițiștii l-au cautat in tot acest timp.

- In urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea Marinei a survenit ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii acute prin hemoragie externa masiva, existand mai multe plagi la nivelul gatului ce ar fi putut fi provocate prin lovire cu un cutit. ”Moartea numitei G.M. a fost violenta, dateaza din 16.07.2024…

- UPDATE Bilanț tragic, in urma accidentului de azi-dimineața. Doua persoane au decedat in urma impactului. Alte doua au fost ranite. ,,Din primele date de la fața locului, a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus dinspre Galbinași catre Buzau, de catre un șofer de 54 de ani, din…

- Un accident mortal a avut loc in Teleorman in aceasta dupa-amiaza. O mașina a intrat intr-un cap de pod, iar victimele au ramas incarcerate pana la sosirea salvatorilor. Medicii nu au mai putut face nimic pentru trei persoane, iar cea de a patra a fost transportata la un spital din București.

- Un accident rutier mortal s a produs azi 23 iunie 2024, la iesire din Medgidia spre Valea Dacilor.Este vorba despre un autoturism marca Dacia Duster cu numere de Bucuresti, care a intrat in podul de cale ferata.Im urma impactului, o victima, barbat, care se afla singur in masina, dedecat.La fata locului…

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un motociclist și-a pierdut viața, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu o mașina. Motociclistul care a decedat era polițist la trupele speciale ale IPJ Galați și se afla in timpul liber

- Tragedie intr-o familie din Oraștie! O fetița in varsta de numai 4 ani, care ar fi traversat o strada printr-un loc nepermis, a fost lovita de un autoturism. Din nefericire, micuța a decedat ulterior la un spital din Timișoara.