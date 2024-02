Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan, Benfica, Olympique Marseille, AS Roma, Freiburg, Qarabag FK, Sparta Praga si Sporting Lisabona s-au calificat, joi seara, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, informeaza Agerpres. AC Milan a cedat cu 2-3 la Rennes, in mansa secunda a play-off-ului pentru calificarea in optimile…

- Meciul FC Porto – Estrela, scor 2-0, din etapa cu numarul 22 din Liga Portugal, a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Galeno si Joao Mario, cu cate un gol si un assist, au fost decisivi in victoria „dragonilor”. Alb-albastrii pun presiune pe primele clasate, Benfica si Sporting. In aceeasi zi,…

- AC Milan – Rennes 3-0 si Feyenoord – AS Roma 1-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Dupa primele meciuri din optimile UEFA Champions League, cupele europene au continuat cu meciurile din play-off-ul pentru optimile Europa League si Conference League. Opt echipe sunt deja calificate in optimile de finala si…

- Joi, 15 februarie:ora 19.45: Feyenoord – AS Roma, Galatasaray – Sparta Praga, Shakhtar – Marseille, Young Boys – Sporting;ora 22.00: AC Milan – Rennes, Benfica – Toulouse, Braga – Qarabag, Lens – Freiburg. Partidele retur se vor desfasura pe 22 februarie.

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

- Tottenham a fost eliminata dramatic din Cupa Angliei de Manchester City! Golul calificarii a fost marcat in minutul 88, „cetatenii” obtinand calificarea in optimile Cupei Angliei la limita, cu o victorie cu 1-0. Echipa engleza Manchester City s-a calificat in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins…

- PAOK – HJK 4-2 si Rakow – Atalanta 0-4! Ultima etapa din faza grupelor Europa League si Conference League a fost spectaculoasa. PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a incheiat grupa din Conference League pe primul loc, fara infrangere, dupa victoria cu 4-2 in fata finlandezilor de la HJK. Bogdan…

- Borussia Dortmund – PSG 1-1 și Newcastle – AC Milan 1-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele au contat pentru ultima etapa a grupelor din UEFA Champions League. Dupa aceste rezultate, din Grupa F a competiției, s-au calificat in optimi Borussia Dortmund și PSG. In Europa League a ajuns AC…