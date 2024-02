Stiri pe aceeasi tema

- Leipzig – Real Madrid 0-1 si Copenhaga – Manchester City 1-3, duelurile din turul optimilor Champions League, au fost in format live score, pe AS.ro. „Galacticii” si „cetatenii” si-au respectat statutul de favoriti si s-a impus in duelurile din Champions League. Real Madrid a invins-o pe Leipzig la…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

- Arsenal – Liverpool 3-1, Inter – Juventus 1-0 si Real Madrid – Atletico Madrid 1-1 au fost in format live score pe AS.ro. A fost o zi plina de dueluri „de foc” in campionatele tari europene. Inter a obtinut o victorie importanta in lupta pe care o duce pentru titlu in Italia. Inter s-a distantat […]…

- Meciul Moreirense – Famalicao 1-0 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 17.30. Cel mai tare meci al zilei a fost duelul dintre Farense si FC Porto. Echipa lui Conceicao s-a impus cu 3-1. FC Porto continua sa spere la titlu dupa victoria cu 3-1 in deplasarea de la Farense. VEZI […] The…

- Formatia olandeza Feyenoord Rotterdam va intalni echipa italiana AS Roma, in play-off-ul Ligii Europa, conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon. Este practic reeditarea finalei Conference League din 2022, dar și a sfertului de finala Europa League din primavara acestui an. Cele 8 echipe care se…

- PAOK – HJK 4-2 si Rakow – Atalanta 0-4! Ultima etapa din faza grupelor Europa League si Conference League a fost spectaculoasa. PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a incheiat grupa din Conference League pe primul loc, fara infrangere, dupa victoria cu 4-2 in fata finlandezilor de la HJK. Bogdan…

- Echipele Villarreal si Slavia Praga s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Europa, in urma rezultatelor inregistrate, joi, in ultima etapa a grupelor, potrivit news.ro.Grupa E LASK – Toulouse 1-2 Union St. Gilloise – Liverpool 2-1 Liverpool a terminat pe primul loc si…

- Borussia Dortmund – PSG 1-1 și Newcastle – AC Milan 1-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele au contat pentru ultima etapa a grupelor din UEFA Champions League. Dupa aceste rezultate, din Grupa F a competiției, s-au calificat in optimi Borussia Dortmund și PSG. In Europa League a ajuns AC…