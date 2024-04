Stiri pe aceeasi tema

- PSG - Barcelona, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 10 aprilie, de la ora 22:00, pe Parc des Princes, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipa FC Barcelona a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Las Palmas, sambata seara, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Catalanii s-au impus prin golul marcat in repriza secunda de brazilianul Raphinha, care a fructificat un assist perfect…

- Dumitru Dragomir a avut o reactie vehementa dupa aparitia stenogramelor cu Niculae si Bocciu. Fostul sef LPF a comentat arestarile fanilor dupa perchezitiile de amploare efectuate de DIICOT. Liderul galeriei Rapidului, Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, a fost arestat preventiv. Dumitru Dragomir, reactie…

- Napoli – Barcelona 1-1 si Porto – Arsenal 1-0 au fost in format live text, pe AS.ro, din optimile Champions League. A fost o seara spectaculoasa in competitia „stelelor”, iar meciurile retur se anunta extrem de incinse. Napoli si Barcelona s-au duelat in „socul” optimilor. Catalanii au deschis scorul…

- AS.ro LIVE | Gabi Balint va fi invitatul special de joi, al lui Dan Pavel, in emisiunea care va incepe de la ora 10:30 si va fi urmarita pe as.ro. Fostul atacant al Stelei si al nationalei Romaniei vine cu dezvaluiri in premiera despre cariera fabuloasa pe care a avut-o. Balint a jucat timp de […] The…

- Meciurile Inter – Atletico Madrid 1-0 și PSV – Borussia Dortmund 1-1 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Optimile din UEFA Champions League au continuat cu doua dueluri tari. Inter a reușit sa se impuna cu emoții in fața celor de la Atletico, dupa ce Arnautovic a marcat in minutul 79, in partida…

- AC Milan – Rennes 3-0 si Feyenoord – AS Roma 1-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Dupa primele meciuri din optimile UEFA Champions League, cupele europene au continuat cu meciurile din play-off-ul pentru optimile Europa League si Conference League. Opt echipe sunt deja calificate in optimile de finala si…

- Pompiliu Popescu este invitatul lui Dan Pavel, de la 10.30, la emisiunea AS.ro LIVE. Medicul „Generatiei de Aur” vine cu povesti de senzatie din cea mai glorioasa perioada a echipei nationale. Pompiliu Popescu a fost medicul nationalei Romaniei intre 1990 si 2016. Cu nationala Romaniei, Pompiliu Popescu…