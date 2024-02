Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu a fost criticat in direct dupa derapajul rasist la adresa fanilor Rapidului. Antrenorul Otelului Galati a avut o reactie incredibila la finalul meciului din Giulesti, din etapa a 24-a a Ligii 1. „Unii suporteri au fost mai bronzati”, a fost declaratia controversata facuta de fostul…

- AS.ro LIVE | Mihaela Anton si Dan Scurtu sunt invitatii lui Dan Pavel, de la 10:30. Medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Gangwon la monobob vine alaturi de antrenorul sau pentru a povesti despre performanta sa din Coreea de Sud. Aceasta este prima medalie obtinuta de Romania la…

- Florin Manea, anunt euforic despre comisionul primit la transferul lui Radu Dragusin la Tottenham. Agentul fundasului central a dezvaluit cati bani ii intra in conturi dupa ce a intermediat mutarea „bomba” de 30 de milioane de euro. „Jucatorul are salariu mai mic decat comisionul agentilor. Este excelent…

- AS.RO LIVE | Robert Cimpoeru si Marc Angelescu vor fi invitatii lui Dan Pavel (10:30). Cei doi tineri jucatori de polo legitimati la Barcelona vin cu povesti de senzatie. Robert Cimpoeru si Marc Angelescu au inceput sa joace polo in Romania, la Bucuresti. Cei doi au avut insa oportunitatea de a se muta…

- AS.ro LIVE Interviu eveniment cu Mihai Badea, de la 10:30, in emisiunea moderata de Dan Pavel. 11 ani avea Radu Dragusin cand l-a cunoscut pe Mihai Badea, omul care a depus o munca titanica sa-l aduca la clubul Regal Sport. AS.ro LIVE revine in forta in 2024. Omul care l-a adus pe Radu Dragusin la…

- AS.RO LIVE | Elena Zaharia va fi invitata lui Dan Pavel, joi, de la ora 10:30. Sportiva care este vicecampioana mondiala la tenis de masa va veni cu povești de senzație din lumea acestui sport. Sportiva va vorbi, in cadrul acestei emisiuni, despre lumea sportului pe care il practica, dar și despre Turneul…

- Oana Manea va fi invitata lui Dan Pavel, in emisiunea AS.ro LIVE, emisiune care incepe de la ora 10:30. Fosta handbalista vine cu povesti de senzatie, dupa o cariera de succes. Oana Manea, ajunsa la 38 de ani, s-a retras din activitate anul trecut, ultima echipa la care a evoluat fiind Rapid. AS.ro…

- Geraldo Alves va fi invitatul lui Dan Pavel, in emisiunea AS.ro LIVE, care incepe de la ora 10:30. Antrenorul secund al echipelor de tineret si U17 de la Rapid vine cu dezvaluiri de senzatie. Geraldo Alves a semnat cu Rapid la inceputul acestei luni. Desi a evoluat la FCSB, acesta a ales sa-si inceapa…