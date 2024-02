Stiri pe aceeasi tema

- ​Dueluri de miercuri din prima manșa a optimilor UEFA Champions League nu au avut parte de multe goluri. Napoli a ținut-o in șah pe Barcelona (1-1), iar Porto a invins-o dramatic pe Arsenal, scor 1-0, cu un gol marcat in prelungiri.

- Napoli și Barcelona se intalnesc in derbiul zilei din Champions League, o partida care se va juca pe arena „Diego Armando Maradona” și care va incepe la ora 22:00. Tot miercuri vor putea fi vazute la treaba și FC Porto și Arsenal in optimile competiției.

- Meciurile Inter – Atletico Madrid 1-0 și PSV – Borussia Dortmund 1-1 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Optimile din UEFA Champions League au continuat cu doua dueluri tari. Inter a reușit sa se impuna cu emoții in fața celor de la Atletico, dupa ce Arnautovic a marcat in minutul 79, in partida…

- Aurelio de Laurentiis, președintele campioanei en-titre din Italia, Napoli, a anunțat demiterea antrenorului Walter Mazzarri și inlocuirea acestuia cu Francesco Calzona, care iși va desfașura in paralel și activitatea de selecționer al Slovaciei. Cu 36 de puncte in Serie A și aflata doar pe locul 9…

- AC Milan – Rennes 3-0 si Feyenoord – AS Roma 1-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Dupa primele meciuri din optimile UEFA Champions League, cupele europene au continuat cu meciurile din play-off-ul pentru optimile Europa League si Conference League. Opt echipe sunt deja calificate in optimile de finala si…

- Leipzig – Real Madrid 0-1 si Copenhaga – Manchester City 1-3, duelurile din turul optimilor Champions League, au fost in format live score, pe AS.ro. „Galacticii” si „cetatenii” si-au respectat statutul de favoriti si s-a impus in duelurile din Champions League. Real Madrid a invins-o pe Leipzig la…

- Meciul Moreirense – Famalicao 1-0 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 17.30. Cel mai tare meci al zilei a fost duelul dintre Farense si FC Porto. Echipa lui Conceicao s-a impus cu 3-1. FC Porto continua sa spere la titlu dupa victoria cu 3-1 in deplasarea de la Farense. VEZI […] The…

- Barcelona - Porto, meci contand pentru etapa a 5-a a Grupei H din Liga Campionilor, este programat, marti, 28 noiembrie, de la ora 22:00, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 4 si Prima Sport 3.