- Tragedie la Hollywood! Kathryn Kates, actrița care a jucat in serialele de succes precum "Seinfeld" și "Orange is the New Black" s-a stins din viața. Aceasta avea varsta de 73 de ani și suferea de o boala crancena.

- Actrita Kathryn Kates, care a aparut in seriale de succes, inclusiv „Orange is the New Black" si „Seinfeld", a murit miercuri, anunta CNN. „Puternica noastra @officialkathrynkates a murit. Ea va fi mereu in amintirea si in inimile noastre, ca fiind forta puternica a naturii a ceea ce a fost", au declarat…

- Actrita care a aparut in seriale de succes precum „Orange is the New Black” si „Seinfeld”, a murit azi, a anunțat presa internaționala. Actrița in varsta de 73 de ani a jucat in seriale, dar și filme celebre, printre care mai amintim „The Sopranos” , „The Many Saints of Newark”. Colegii sai deplang…

- Serialul de succes „Squid Game” va avea un al doilea sezon, a confirmat, intr-o conferinta, Ted Sarantos, co-director general si director de continut Netflix, potrivit Variety. „Va exista absolut un sezon 2”, a indicat el, fara sa precizeze o data de lansare. „Universul Squid Game este abia la inceput”. …

- A murit Bob Saget, cunoscut pentru serialul „Casa plina”. Actorul american a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Florida. Bob Saget s-a stins din viața duminica, la varsta de 65 de ani. Acesta a fost cunoscut mai ales pentru rolul sau din sitcomul din anii 1980-1990 Full House (Casa plina). Politia…

- O explozie uriașa a zguduit, joi, capitala Somaliei, Mogadishu. Explozia a fost urmata de focuri de arma. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alți 23 au fost raniți in urma deflagrației. Explozia a avut loc in centrul orașului și a fost atat de puternica incat a provocat prabușirea zidurilor școlii și…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, din Calarași, a murit din cauza Covid-19. Barbatul nu era vccinat și prezenta și alte comorbiditați. Numarul persoanelor care se imunizeaza impotriva COVID a scazut in ultimele zile in Romania. The post Un tanar de doar 25 de ani a murit din cauza Covid-19 appeared first…

- Jay-Z s-a hotarat sa-si faca cont de Instagram. Rapperul american urmareste o singura persoana: pe sotia sa Beyonce. Cantareata, cu 217 milioane de urmaritori, nu urmarea pe nimeni pana acum. La cateva ore de la crearea contului , Jay-Z a inregistrat deja peste doua milioane de urmaritori. Un numar…