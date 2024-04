Harry și Meghan produc două seriale Netflix despre stil de viață și polo Ducele și Ducesa de Sussex vor fi producatorii executivi pentru doua noi seriale non-ficțiune de pe Netflix, care se vor concentra pe stil de viața și polo calare. E bine sa fii prinț, chiar și cand locuiești in America! Una dintre emisiuni va explora „bucuriile gatitului, gradinaritului, ospitalitații și prieteniei„, in timp ce cealalta va […] The post Harry și Meghan produc doua seriale Netflix despre stil de viața și polo appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

