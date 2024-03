Prinţul Harry şi Meghan, mesaj pentru Kate, bolnavă de cancer Ducele si ducesa de Sussex ii ureaza „sanatate si vindecare” printesei de Wales, Catherine, dupa ce aceasta a anuntat ca a fost diagnosticata cu cancer, relateaza BBC. Se stie ca relatiile dintre ei sunt foarte reci. Printul Harry si sotia sa Meghan au transmis intr-un comunicat scurt, ca spera ca printesa Catherine si familia sa se poata vindeca „in privat si in liniste”. Printesa de Wales a declarat vineri ca vestea a fost un „soc urias” dupa „cateva luni incredibil de grele”. Ea a spus ca se simte „bine” si ca „devine mai puternica in fiecare zi”. The post Printul Harry si Meghan, mesaj pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

