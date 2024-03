Kate Middleton, Prințesa de Wales, a dezvaluit vineri, 22 martie, ca are cancer și ca urmeaza un tratament de chimioterapie. Vestea vine dupa ce, timp de mai multe saptamani, au fost speculații cu privire la starea de sanatate a Prințesei de Wales, in varsta de 42 de ani. „Acest lucru, desigur, a venit ca un șoc uriaș, iar William și cu mine am facut tot ce am putut pentru a procesa și gestiona acest lucru in mod privat de dragul tinerei noastre familii”, a declarat Kate Middleton. Casa Alba a calificat drept „teribila” vestea ca Prințesa de Wales are cancer și a declarat ca administrația este…