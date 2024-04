Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii care investigheaza un jaf in valoare de mai multe milioane de dolari, care a avut loc pe principalul aeroport din Toronto, au arestat șase barbați și au confiscat zeci de arme de foc.

- Ducele și Ducesa de Sussex vor fi producatorii executivi pentru doua noi seriale non-ficțiune de pe Netflix, care se vor concentra pe stil de viața și polo calare. E bine sa fii prinț, chiar și cand locuiești in America! Una dintre emisiuni va explora „bucuriile gatitului, gradinaritului, ospitalitații…

- Hollywood ul este cuprins de tristete in urma vestii tragice a decesului lui Chance Perdomo la varsta de doar 27 de ani. Cunoscut pentru rolul sau dintr un serial de succes de pe Netflix, tanarul actor si a pierdut viata intr un accident grav de motocicleta, potrivit stiripesurse.ro."Pasiunea lui pentru…

- Meteorologii au adus prognoza pentru luna martie, iar veștile nu sunt tocmai bune, decat pentru impatimiții de sporturi de iarna, deoarece se anunța ninsori! Se intorc ninsorile! Chiar daca vremea din ultimele zile ne-a facut sa credem ca iarna este dusa, mai ales dupa ce s-au inregistrat temperaturi…

- Uber iși consolideaza poziția de lider pe piața de mobilitate urbana prin lansarea serviciului UberX Share in Romania, disponibil momentan doar in București. Uber lanseaza un serviciu nou, care promite sa scata prețul curselor . Momentan. acesta va fi lansat in Romania doar in București. Va fi dispobil…

- „The Gentlemen”, un nou serial de Guy Ritchie format din 8 episoade, avandu-l protagonist pe actorul nominalizat la Emmy, Theo James, va fi lansat pe Netflix in 7 martie, potrivit news.ro In „The Gentlemen”, Eddie Horniman (Theo James) mosteneste pe neasteptate vastele domenii rurale ale tatalui…

- Netflix si Shondaland au facut public un videoclip de un minut din cel mai așteptat serial al anului, sezonul urmator din „Bridgerton”. In cadrul unui eveniment dedicat fanilor, au fost dezvaluite mai multe noutati despre noul sezon, care va fi lansat in doua parti, in 16 mai si 13 iunie, informeaza…

- Record absolut pentru Suits, declarat cel mai vizionat serial din 2023. Drama juridica de succes cu viitoarea ducesa de Sussex, Meghan Markle a stabilit un nou record de streaming in SUA, dupa ce s-a bucurat de o renaștere a popularitații in 2023. A fost difuzat pentru prima data intre 2011 și 2019,…