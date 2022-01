Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dispus, vineri noaptea, arestarea preventiva a sase persoane inculpate in dosarul in care este cercetat si fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, acuzat de DNA de trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, dosar de coruptie cu un prejudiciu de peste 256 milioane…

- Parchetul General a trimis in judecata trei persoane acuzate de contrabanda Foto: Arhiva. Parchetul General a trimis în judecata trei persoane acuzate de contrabanda pentru ca au introdus ilegal prin Portul Constanța, în august 2020, 8 milioane de țigarete fara timbru fiscal, ascunse…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost retinut pentru 24 de ore. i fratele lui Marian Vanghelie a fost retinut pentru 24 de ore, dar si alte 17 persoane. Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care…

- DNA, perchezitii intr-un dosar in care este vizat și Marian Vanghelie Foto arhiva Procurorii Directiei Nationale Anticorupție fac astazi percheziții într-un dosar în care este vizat și Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 din Capitala, au precizat sursele judiciare, citate de…

- Dosarul Colectiv - ar putea fi reduse pedepsele prin schimbarea incadrarii Comemorare a victimelor de la Colectiv. Foto arhiva: Agerpres În dosarul Colectiv ar putea fi reduse pedepsele inculpatilor dupa ce instanta a admis partial schimbarea încadrarii juridice a faptelor. A fost…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au reținut luni doi consilieri locali și un om de afaceri pe care ii acuza de trafic de influenta, instigare la trafic de influenta, luare și dare de mita. Cei trei ar fi incercat sa intervina la primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, pentru a obține…

- 2 inspectori ai Fiscului, din Constanta, retinuti de DNA ptr luare de mita DNA: Foto: Arhiva. Doi inspectori a Fiscului, din Constanta, au fost retinuti de procurorii anticoruptie, pentru luare de mita, dupa ce au fost prinsi în flagrant în timp ce primeau câte…

- DNA: Doi inspectori ai Fiscului din Constanța, reținuți pentru mita DNA: Foto: Arhiva. RADOR - Doi inspectori ai Fiscului din Constanța au fost reținuți de procurorii anticorupție pentru luare de mita, dupa ce au fost prinși în flagrant în timp ce primeau câte 4.000 de…