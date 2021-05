Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest's Prefect Alin Stoica announced on Monday that other drive-through vaccination centers against COVID-19 will open, agerpres reports. "Mall Vitan is a location, Cora Pantelimon is another location and the day after tomorrow one will open at Metro Metalurgiei in Sector 4", Alin Stoica said…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, joi, dupa vizita la centrul de vaccinare drive-through din București, ca astfel de centre vor fi mai fi create, pentru ca rezultatele sunt imbucuratoare. “Bucurestenii vin sa se vaccineze in numar mare, e foarte imbucurator. Acest centru este un succes si vor aparea…

- Dozens of people were queuing up in cars on Thursday morning for a jab at the drive-through COVID-19 vaccination centre set up in Piata Constitutiei in Bucharest City. The first drive-through centre in Bucharest for those who want to be vaccinated against COVID-19 without prior appointment opened…

- Vaccinare din mașina, in Piața Constituției din Capitala Coada la primul centru de vaccinare drive through din București cu o ora înainte de deschiderea centrului. Foto: Alex Lancuzov Noi centre de vaccinare din mașina se deschid în aceste zile în marile orașe. Un astfel…

- The first drive-through vaccination centre in Bucharest will open on Thursday, located at Piața Constituției and will use the Pfizer-BioNTech vaccine, according to Romania-Insider. The vaccination at the drive-through centre will be done without a prior appointment but an identity document must be shown…

