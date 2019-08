Un politist a fost gasit impuscat in cap luni seara. Este vorba despre un agent in varsta de 32 de ani, din cadrul Secției de Poliție Rurala Darmanești. El a fost gasit impușcat in mașina personala pe un deal de la marginea cartierului Burdujeni din Suceava. Colegii lui s-au sesizat dupa un mesaj postat de The post Un polițist a incercat sa se sinucida impușcandu-se in cap. Colegii l-au gasit dupa un mesaj pe Facebook appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .