- Un polițist din Dolj a fost reținut dupa ce ofițerii anticorupție l-au prins in flagrant luand șpaga. El s-a aparat spunand ca are nevoie de bani pentru tratamentul mamei lui care ar fi bolnava de cancer. Polițistul face parte din structurile de intervenție și acțiuni speciale din Dolj. El a fost prins…

- Șeful DNA a vorbit, intr-un interviu pentru G4media.ro, despre marile dosare de corupție aflate in lucru la DNA, despre colaborarea cu SRI, dar și despre el, cum se vede ca procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Intrebat de reporter ce model de procuror șef ar fi, in comparație cu precedesorii…

- Un roman in varsta de 30 de ani a provocat teama printre calatorii care se aflau in același vagon de tren cu el. Barbatul a inceput sa loveasca tot ce-i statea in cale fara niciun motiv, astfel atragand atenția autoritaților. Un polițist din cadrul Brigazii Mobile care se afla la fața locului a sesizat…

- Un agent de poliție in cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin – Biroul Rutier a fost reținut pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influența și luare de mita. Conform anchetatorilor, din cercetarile efectuate, a rezultat ca, „in data de 18.01.2024, o persoana a fost testata de catre…

- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce și-a luat concediu pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat disparut…

- Un politist din judetul Covasna este cercetat dupa ce a intrat intr-o curte si a tras cu o arma de vanatoare, pe care o detine legal, in directia unei persoane. El a spart un geam de la acea locuinta, dar cele doua persoane aflate in casa au reusit sa fuga. Reprezentantii IPJ Covasna afirma ca […] The…

- Caz socant la Satu Mare, acolo unde un politist local a fost retinut pentru ca si-ar fi abuzat fiica vitrega in varsta de doar 11 ani. Totul s-a aflat dupa ce copila i-a povestit mamei chinurile prin care ar fi trecut timp de cativa ani. Barbatul in varsta de 48 de ani i-ar fi facut […] The post Polițist…