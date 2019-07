NF lansează single-ul & videoclipul „Time” Continuand linia succesului fulminant al piesei „When I Grow Up”, NF, un real talent și un reprezentant de seama al genului hip-hop, lanseaza un nou single, „Time”. „Time” este cel de-al treilea material lansat de pe urmatorul sau album, „The Search”, a carui lansare este programata pe 26 iulie. Piesa debuteaza cu sunete armonioase de vioara, care se impletesc in mod magistral cu acordurile dulci de pian și un ritm delicat, intreținut de un cor subtil. In momentul in care apogeul piesei se apropie, suspansul care insoțește acest moment este naucitor, iar versul „I just need time” este atat de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

