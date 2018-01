Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamâna aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va întâlni în Elvetia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va intalni in Elvetia cu premierul israelian,…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu premierul britanic Theresa May in cursul Forumului Economic Mondial din statiunea elvetiana Davos, a comunicat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an. Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- Presedintele american Donald Trump va participa în premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat în perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citând AFP si Reuters. 'Dispozitiile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis luni ca SUA vor ramane liderul mondial in explorarea spatiala si a anuntat ca vrea sa-i trimita pe Luna pe astronautii americani, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis luni ca SUA va ramane liderul mondial in explorarea spatiala si ca a inceput un proces de a-i trimite inapoi pe Luna pe astronautii americani, relateaza Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va semna luni o directiva in baza careia astronauții americani vor fi trimiși din nou pe Luna și chiar pe Marte. Anunțul a fost facut de un reprezentant al Casei Albe, citat de agenția Reuters. „«Directiva Politicii Spațiale» dispune NASA «sa conduca un program…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita la Bruxelles, a salutat decizia presedintelui american Donald Trump,de a recunoaste Ierusalimul drept capitala tarii sale si a spus ca se asteapta ca tarile europene sa ii urmeze exemplul, noteaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mentiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs sustinut miercuri in cadrul unei conferinte diplomatice, in contextul in care presedintele american Donald Trump se pregateste sa recunoasca Orasul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, iși va anunța miercuri așteptata decizie asupra recunoașterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului și a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe. Sarah Sanders…

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piata unica si in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci si capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piața unica și in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci și capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Irlanda de Nord trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana in aceiași termeni ca restul Regatului Unit, a susținut luni Arlene Foster, lidera Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formațiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a gresit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam care au fost initial postate de un lider al grupului de extrema-dreapta britanic Britain First, a deplans miercuri un purtator de cuvant al prim-ministrului britanic Theresa May, citat de Reuters…

- Trump a raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta, transmite EFE, potrivit Agerpres. "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a recomandat premierului britanic, Theresa May, sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, într-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa dupa ce a distribuit înregistrari video…

- Clericul musulman Fethullah Gulen, fost aliat al lui Recep Tayyip Erdogan si lider al Miscarii Gulen (Hizmet), care traieste in autoexil in statul american Pennsylvania, este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa esuata de lovitura de stat. Gulen a negat insa orice implicare in complotul…

- "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din interiorul Regatului Unit. Noi suntem bine!", a scris Trump, pe contul sau de Twitter.Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a greșit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam…

- Președintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe șefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat-o miercuri pe sefa guvernului de la Londra sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, intr-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa pentru ca a distribuit inregistrari video ale unui lider britanic de extrema…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News, transmite digi24.ro Proiectul de lege privind…

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din UE, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis, relateaza Reuters. ”Am ascultat opinia (publica)…

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din UE, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis, relateaza Reuters. ”Am ascultat opinia (publica)…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al națiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters. Casa Alba a anunțat ca Trump va prezenta o viziune americana…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al natiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Casa Alba a anuntat ca Trump va prezenta o viziune…

- "Am ascultat membri ai publicului și ai parlamentului și am facut aceasta modificare pentru a elimina orice confuzie sau preocupare privind sensul 'zilei ieșirii' (din UE)", a declarat ministrul pentru Brexit, David Davis. "Acest pas important demonstreaza abordarea noastra pragmatica a acestei legislații…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat miercuri seara sistemul Loteria Vizelor, dupa ce a aflat ca astfel a ajuns pe teritoriul american barbatul responsabil pentru atentatul de la New York soldat cu opt morti si cere impunerea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May l-a contactat telefonic miercuri pe presedintele american Donald Trump pentru a transmite condoleante dupa atacul de la New York, cei doi lideri discutand despre nevoia de a face mai multe eforturi pentru a combate ideologia extremista online, relateaza Reuters. 'In…