- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza, potrivit jurnalul.ro. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata intr-un interviu pentru MSNBC ca amenintarea Israelului cu invazia in Rafah va fi "linia sa rosie" pentru premierul Benjamin Netanyahu, dar apoi a dat inapoi imediat, spunand ca nu exista o linie rosie si "eu nu voi parasi niciodata Israelul", informeaza…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut duminica premierului israelian Benjamin Netanyahu sa nu lanseze o operatiune militara la Rafah, in Fasia Gaza, "fara un plan credibil si realist" pentru protejarea populatiei, a anuntat Casa Alba, transmit AFP si Reuters.

- Președintele american Joe Biden nu ia in considerare demiterea secretarului Apararii, Lloyd Austin, deși șeful Pentagonului nu a dezvaluit ca este spitalizat de mai multe zile, de la inceptul anului, a declarat luni, 8 decembrie, un oficial de la Casa Alba, potrivit Reuters.Austin, care se afla chiar…