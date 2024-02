Josep Borrell denunță noua ofensivă pregătită de Israel Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat Borrell pe platforma X. „Acest lucru ar avea consecinte catastrofale, agravand o situatie umanitara deja dezastruoasa si un bilant al victimelor in randul civililor insuportabil”, a adaugat responsabilul UE. „Circa 1,4 milioane de palestinieni se afla in prezent la Rafah, fara un loc sigur unde sa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat, vineri, seful diplomatiei europene, Josep Borrell. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a scris Borrell pe Twitter.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut vineri, 9 februarie, armatei sa elaboreze un "plan combinat" de evacuare a civililor din Rafah si de "distrugere" a luptatorilor Hamas din acest oras din sudul Fasiei Gaza, scrie Agerpres preluand AFP și Reuters. Rafah este ultimul adapost al populatiei…

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…

- Numarul palestinienilor ucisi in Fasia Gaza a crescut la 20.057 de la inceputul razboiului, a anuntat vineri autoritatea sanitara controlata de Hamas in teritoriu, citata de agentia DPA. In ultimele doua zile, aproximativ 390 de persoane au fost ucise. Un total de 53.320 de persoane au fost ranite,…

- Cei trei ostatici israelieni ucisi din greseala in Fasia Gaza purtau un steag alb inainte ca armata israeliana sa deschida focul asupra lor, releva datele preliminare ale anchetei, potrivit unui responsabil militar israelian citat sambata de Reuters. Incidentul s-a petrecut intr-o zona de lupte intense…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP. La randul sau, premierul israelian a semnalat marti „dezacorduri”…

- Doar Autoritatea Palestiniana poate guverna Gaza dupa incheierea razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat sambata, la Manama, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, transmite Reuters. „Hamas nu mai poate controla Gaza”, a insistat Borrell in cadrul Dialogului…