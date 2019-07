Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia laburista si alti parlamentari britanici adversari ai iesirii din UE au mai incercat, fara succes, sa impiedice un eventual ''no deal'' (Brexit fara acord) prin motiuni prezentate de fiecare data cand a fost votat in Camera Comunelor acordul privind Brexitul convenit de premierul demisionar…

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Fostul ministrul de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit,…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- Candidatul favorit la succesiunea premierului britanic Theresa May, Boris Johnson, a apreciat, dupa anuntul demisiei sefei Guvernului, ca a ”venit timpul sa punem Brexitul in aplicare”, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Nigel Farage, despre demisia Theresei May: 'David Cameron…

- Dezbaterea din Camera Lorzilor este prevazuta sa inceapa joi la ora 10:30 GMT.Propunerea legislativa in cauza a fost deja adoptata, miercuri seara, de Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului de la Londra), cu 313 voturi pentru si 312 voturi impotriva.Pentru a deveni…

- Camera Lorzilor incepe joi dezbaterile asupra unui proiect de lege care sa il oblige pe premierul Theresa May sa incerce sa obtina o amanare a Brexit-ului pentru a impiedica o iesire dezordonata din UE, pe 12 aprilie, relateaza Reuters. Dezbaterea din Camera Lorzilor este prevăzută să…