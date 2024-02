Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste ale fermierilor au loc la Parlamentul European in ziua in care președinta Comisiei Europene susține un discurs in fața europarlamentarilor. Masuri de securitate extraordinare au fost luate pentru a bloca accesul celor 500 de protestatari prezenți in Strasbourg. Fermierii veniți cu tractoare…

- ”Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a anuntat in plenul Parlamentului European ca retrage propunerea controversata privind reducerea nejustificata a consumului de pesticide in Europa. Noi, europarlamentarii PNL si intreg Grupul PPE, am fost intotdeauna impotriva propunerii care…

- Comisia Europeana propunea reducerea cu 50 a utilizarii pesticidelor chimice si a riscului aferent acestora pana in 2030. Comisia Europeana propunea reducerea cu 50 a utilizarii pesticidelor chimice si a riscului aferent acestora pana in 2030. Aceasta masura a inflamat fermierii din intreaga Europa…

- De cateva saptamani, fermierii de pe tot continentul au coborat in strada furia si ingrijorarea lor cu privire la mijloacele lor de existenta. Dupa protestele de miercuri, din fata Parlamentului European de la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis a doua zi Dialogul…

- Negocierile pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen raman in continuare complicate. Presedintele Klaus Iohannis a discutat la Bruxelles cu premierul Bulgariei, cancelarul austriac Karl Nehammer și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre necesitatea deschiderii frontierelor…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat joi ca statele care investesc in proiecte de aparare transfrontaliere ale Uniunii Europene ar trebui sa beneficieze de mai mult timp pentru reducerea datoriilor publice conform reglementarilor fiscale ale UE, transmite Reuters.

- Downing Street a negat ca Brexitul este in pericol, in pofida sugestiilor presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform carora urmatoarea generatie ar putea pune Regatul Unit pe calea readerarii la Uniunea Europeana, relateaza DPA, potrivit Agerpres. In cadrul unui eveniment gazduit…

- „Ministerul Agriculturii are o veste buna pentru fermierii romani: o propunere nerealista de reducere a cantitatii de pesticide din agricultura a fost respinsa in Parlamentul European si doresc sa multumesc parlamentarilor europeni romani care au votat impotriva acestui demers.Era normal sa fie respinsa;…