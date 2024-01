ZOTAC GAMING dezvăluie seria GeForce RTX 40 SUPER ZOTAC TECHNOLOGY a anunțat lansarea celor mai recente placi grafice pe arhitectura NVIDIA Ada Lovelace: seriile ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER și RTX 4070 SUPER. Seriile recent lansate de ZOTAC, GeForce RTX 40 SUPER, sunt echipate cu nuclee AI Tensor avansate, oferind pana la 836 AI TOPS. Aceasta capacitate sporita […] The post ZOTAC GAMING dezvaluie seria GeForce RTX 40 SUPER appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

