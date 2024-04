Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Leo Grozavu a fost demis de clubul de fotbal Politehnica Iasi, sambata seara, dupa ce formatia din Copou a pierdut meciul cu FC Botosani, cu 1-2, in deplasare, in etapa a doua a fazei play-out a Superligii. ”In aceasta seara, conducatorii clubului nostru si antrenorul Leo Grozavu au hotarat,…

- Sambata, 23 martie, s-a disputat etapa a 14-a din Liga a IV-a Elite, Seria 1 și 2, etapa in care toate echipele au jucat pentru victorie. Astfel, in Seria 1, CS Iernut a jucat cu CSM Sighișoara, meci care s-a incheiat cu scorul de 5-0 (3-0), victoria fiind adjudecata de iernuțeni. Scorul a fost deschis…

- Liga a III a. Seria a IV a. Etapa a 17 a. Rezultate tehnice ARO C-lung Muscel – CS Blejoi 1-1Dunarea Giurgiu – CSO Plopeni 1-0Popești-Leordeni – FC Pucioasa 4-1Flacara Moreni – Tricolorul Breaza 2-2CS Paulești – CS Dinamo 0-3 1. CS Dinamo 17 12 2 3 40-14 26 382. SC Popesti-Leordeni 17 9 7 […] Articolul…

- UTA Arad-FC Voluntari și Petrolul Ploiești-FCU Craiova sunt ultimele partide din prima etapa a play-out-ului Superligii. Ambele meciuri se vor desfașura luni. Echipele sunt implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii.

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,4% comparativ cu trimestrul III 2023; In trimestrul IV 2023, fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 2,9% pe seria bruta si cu 1% pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata…

- Universitatea Cluj a pierdut astazi, scor 0-1, pe terenul celor de la Poli Iași, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XXIII-a, din SuperLiga. Ieșenii au fost mai periculoși in prima, cand au și avut un gol anulat. Bouhenna a reluat cu capul in poarta lui Iliev, insa VAR-ul a anulat reușita din…

- ZOTAC TECHNOLOGY a anunțat lansarea celor mai recente placi grafice pe arhitectura NVIDIA Ada Lovelace: seriile ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER și RTX 4070 SUPER. Seriile recent lansate de ZOTAC, GeForce RTX 40 SUPER, sunt echipate cu nuclee AI Tensor avansate, oferind pana la…