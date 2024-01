Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Principatelor reprezinta un moment de o insemnatate cruciala in istoria Romaniei, iar Alexandru Ioan Cuza a fost simbolul acestui important eveniment istoric. Pe 5 și 24 ianuarie 1859, la Iași și la București, moldovenii și muntenii din cele doua Adunarii Elective, punand interesul țarii mai…

- Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), a primit miercuri, 17 ianuarie 2024, titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din București (ASE), in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Aula Magna, incepand cu ora 11.00, prezidata…

- 69 d.Hr. – Imparatul roman Galba este asasinat. 1559 – Elisabeta I a Angliei este incoronata regina. 1759 – Primul zbor cunoscut cu balon cu aer cald in Marea Britanie. 1870 – Inființarea Universitații Stanford in California, SUA. 1919 – Proclamarea Republicii de la Paris de catre liderii mișcarii socialiste.…

- Anca Dragu, economist de profesie, a ocupat funcția de ministru al Finanțelor in guvernul Romaniei intre noiembrie 2015 și ianuarie 2017. Mai mult, in 2020 a fost prima femeie care a devenit presedinte al Senatului si al doilea om in stat, toate acestea fiind doar o parte dintr-o cariera uriașa care…

- „Senatoarea romanca Diana Sosoaca, care a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, viseaza la o ”Romanie Mare” si agita harti cu o Romanie care se extinde in Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria si pana in Ucraina.Este o revendicare nationalista care isi are sursa in perioada dintre cele doua razboaie…

- Primaria municipiului Ploiești și Garnizoana Ploiești organizeaza ceremonii militare și manifestari dedicate Zilei Naționale a Romaniei, vineri, 01 decembrie 2023. Astfel, incepand cu ora 11.00, in rondul din fața sediului municipalitații (Piața Eroilor nr. 1A), se vor desfașura mai multe activitați…