Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au arestat 35 de persoane in legatura cu atacurile din 3 ianuarie din orasul Kerman (sud-est), a declarat joi Ministerul de Informatii, potrivit agentiei semioficiale de presa Tasnim.

- Doua explozii provocate de "atacuri teroriste" au ucis peste 70 de persoane și au ranit alte cateva zeci, in cursul ceremoniei de comemorare a mortii generalului Qassem Soleimani, care a fost ucis in 2020 de o drona americana, au declarat miercuri oficiali iranieni, informeaza Reuters."Exploziile…

- 29 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Statul Islamic au fost reținute in Turcia. Suspecții, capturați in cadrul operațiunii Heroes-37, planuiau sa atace biserici și sinagogi din Istanbul.Autoritațile turce au reținut 29 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea militanta Statul Islamic…

- Cel puțin 40 de persoane au murit in urma exploziei unei cisterne de gaz in nordul Liberiei, au anunțat autoritațile din țara situata in Africa de Vest, noteaza MediafaxAccidentul (video aici) s-a produs in noaptea de marți spre miercuri in Totota, in comitatul Bong Inferior, potrivit Reuters.…

- Cel puțin 118 persoane au fost ucise și peste 500 au fost ranite in urma unui cutremur produs in nord-vestul Chinei, in zona provinciilor Gansu și Qinghai, a anunțat presa de stat, citata de The Guardian și Reuters. Autoritațile chineze au anunțat ca sesimul a avut o magnitudine de 6,2 pe scara Richter.…

- Doua persoane au murit și o alta a fost grav ranita in timpul unui incident armat care a avut loc astazi, 11 decembrie, in orașul elvețian Sion. Potrivit presei locale, citate de agenția Reuters, incidentul a avut loc in Sion, un oraș cu aproximativ 35.000 de locuitori. Poliția din cantonul Valais a…

- O mica explozie a avut loc peste noapte in fata ambasadei Israelului din capitala cipriota Nicosia, a declarat politia, citata de Reuters.Nu au fost raportate pagube sau rani, iar patru persoane au fost ulterior arestate preventiv, conform news.ro. Politia a declarat ca un obiect metalic care…

- O moschee șiita din Afganistan a explodat, vineri, iar mai multe persoane au fost ranite, transmit autoritațile afgane, potrivit Reuters. Este posibil sa existe și persoane decedate in urma exploziei.Explozia puternica a distrus lacașul de cult islamic. „O explozie a avut loc la o moschee…