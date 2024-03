Șase persoane suspectate de spionaj pentru Mossad au fost arestate în Turcia Autoritațile turce au arestat șase persoane pe care le-au acuzat de spionaj pentru serviciul de informații israelian Mossad, a anunțat vineri agenția de informații a Turciei (MIT). MIT declarase, marți, ca poliția a reținut șapte persoane, inclusiv un detectiv particular, pentru ca ar fi vandut informații catre Mossad, relateaza Mediafax. Pe de alta parte, MIT a aratat vineri ca șase dintre cele șapte persoane au fost arestate, iar una a fost eliberata pe cauțiune. Nu a existat niciun comentariu din partea Israelului, relateaza Reuters. In ianuarie, un tribunal turc a ordonat arestarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

