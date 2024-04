Stiri pe aceeasi tema

- „Initiativa Amalthea va continua atat timp cat vor exista nevoile umanitare”, a declarat președintele cipriot Nikos Christodoulides, despre coridorul maritim din țara sa prin care sunt transportate ajutoare catre Fașia Gaza, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.La sfarșitul saptamanii trecute,…

- Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat vineri seara ca oficiali turci și americani au discutat despre Ucraina si Gaza cu "o psihologie reinnoita", conform Reuters, scrie News.ro. "In acest moment, mai ales avand in vedere punctul in care am ajuns, cu o psihologie reinnoita, cu o…

- Autoritațile turce au arestat șase persoane pe care le-au acuzat de spionaj pentru serviciul de informații israelian Mossad, a anunțat vineri agenția de informații a Turciei (MIT). MIT declarase, marți, ca poliția a reținut șapte persoane, inclusiv un detectiv particular, pentru ca ar fi vandut informații…

- Seful diplomatiei israeliene Israel Katz a declarat duminica aceasta ca il va convoca pe ambasadorul Braziliei pentru a protesta impotriva afirmatiilor facute de presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care a criticat aspru razboiul din Gaza, informeaza Reuters. „Nu facem compromisuri in ceea…

- UPDATE 7:00 - Putin va vizita Turcia in zilele urmatoare, singurul stat NATO in care dictatorul rus poate calatori fara sa fie arestatPresedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia in urmatoarele zile, potrivit ministrului turc de Externe, Hakan Fidan, care nu a precizat insa o data, relateaza AFP,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a intalnit cu omologii sai din Iran, Turcia și Liban inaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU de marți, pentru a discuta despre Orientul Mijlociu, a transmis ministerul rus de externe, informeaza Reuters.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:UPDATE 18 ianuarie, ora 02.40: Ministrul iranian de Externe: 'Securitatea Marii Roșii este legata de evoluțiile din Gaza'Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…