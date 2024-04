Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a respins joi ca fiind un „nonsens” acuzatia Rusiei privind implicarea Ucrainei in atacul de saptamana trecuta de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, soldat cu peste 140 de morti si sute de raniti, afirmand ca este clar ca Statul Islamic este „singurul responsabil” de atentat,…

- In timp ce Vladimir Putin continua sa susțina ca Ucraina ar fi avut un rol in atacul armat asupra salii de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, care a ucis cel puțin 139 de oameni, unele persoane din cercul intim al președintelui rus nu sunt de acord cu el, scrie marți, 26 martie, Bloomberg.Nu…

- Autoritatile turce au arestat 147 de persoane suspectate de apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, a anuntat marti ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, in conditiile in care s-a aflat ca doi dintre presupusii autori ai atentatului de la sala de concerte din Moscova se intorsesera din…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau a confirmat ca un cetațean moldovean a murit in atacul din 22 martie de la Crocus City Hall, din apropierea Moscovei, relateaza Agerpres, citand presa de peste Prut. Potrivit informatiilor transmise de Ambasada Republicii Moldova in Federatia Rusa, se confirma…

- Liderul rus Vladimir Putin a avut convorbiri separate cu omologii sai turc si sirian, Recep Tayyip Erdogan si Bashar al-Assad, dar si cu lideri ai unor foste republici sovietice din Asia Centrala cu populatie musulmana, principala idee fiind, potrivit comunicatelor Kremlinului, aceea a unei cooperari…

- Cancelarul Trezoreriei din Marea Britanie, Jeremy Hunt, afirma ca Londra are "foarte putina incredere" in declaratiile Rusiei cu privire la atacul de la sala de concerte din Moscova, acuzand-o ca a creat o "perdea de fum de propaganda" pentru a-si apara asaltul asupra Ucrainei, insa in acelasi timp…

- Agentia Reuters, care citeaza Baza, un post de stiri despre care afirma ca are contacte bune in cadrul securitatii rusesti si al fortelor de ordine, noteaza ca 28 de persoane decedate in atacul de la Moscova au fost gasite intr-o toaleta, iar 14 pe o scara la Crocus City Hall. "Multe mame au fost…

- Peste 100 de persoane au fost arestate in Rusia in cadrul masurilor represive impotriva adunarilor care marcheaza moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Potrivit site-ului rus pentru drepturile omului, OVD-info, cel putin 100 de persoane au fost arestate in opt orase, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg…