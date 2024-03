In timp ce Vladimir Putin continua sa susțina ca Ucraina ar fi avut un rol in atacul armat asupra salii de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, care a ucis cel puțin 139 de oameni, unele persoane din cercul intim al președintelui rus nu sunt de acord cu el, scrie marți, 26 martie, Bloomberg.Nu exista nicio dovada privind implicarea Ucrainei in acest atac, spun patru persoane care au legaturi apropiate cu Kremlinul. Putin a participat la discuțiile in care oficialii ruși au fost de acord ca nu exista nicio legatura cu Kievul, dar ramane hotarat sa se foloseasca de tragedie pentru a incerca…