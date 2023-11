Rolul priveghiului, explicat de specialistii in pompe funebre

In momentele dificile ale pierderii unei persoane dragi, un ritual care ofera consolare si respect este priveghiul. Acest obicei traditional este o parte esentiala a procesului de inmormantare si are un rol profund in cinstirea memoriei persoanei disparute si in alinarea durerii… [citeste mai departe]