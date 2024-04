Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul multinational „JCET-2024” (Joint Combined Exchange Training) are ca scop antrenarea in comun si efectuarea unui schimb de experienta intre militarii fortelor speciale moldovenesti, romane și americane, precum și creșterea nivelului de interoperabilitate intre contingentele participante, relateaza…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…

- Actualizarea vine intr-un moment in care progresele in inteligenta artificiala generativa, inclusiv generarea de imagini si videoclipuri, au starnit ingrijorari legate de dezinformare si stiri false in randul publicului, determinand guvernele sa reglementeze tehnologia. Intrebat despre alegeri, cum…

- ”Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmit un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor! Ei sunt cei care ne-au aratat ce inseamna cu adevarat «Sa Salvezi Romania»!”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni…

- ”In aceasta saptamana, APIA a autorizat la plata pentru fermieri suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ce reprezinta interventiile de plati directe, ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal, zootehnic, precum si masurile de dezvoltare rurala”, a scris, vineri, pe Facebook, Florin…

- ”In prezenta comisarului Thierry Breton, presedintia belgiana a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pietei unice. Piata unica are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia romaneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- ”Transmiteam in decembrie ca a fost semnat contractul si ca vom cumpara din 26 sisteme noi de scanare cu raze X pentru inspectarea marfurilor care intra in tara. Multi se asteptau probabil la o perioada de liniste dupa asta. Ei bine nu, astazi va anunt ca s-a facut deja receptia pentru doua scannere,…