Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Adi de la Valcea a oferit un interviu emoționant despre familie. Artistul iși surprinde zilnic soția și este foarte mandru ca o are alaturi de el. Iata ce marturisiri a facut catarețul de manele despre cele mai importante persoane din viața lui!

- In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, Daniel Onoriu și-a prezentat locuința unde a trait alaturi de inca soția lui, Isabela Onoriu. Iata cum arata locuința unde fostul pilot și Isabela Onoriu și-au petrecut cei șase ani de relație!

- Cristi este la a doua casnicie, dupa ce și prima data a fost parasit de soție. S-a casatorit cu Victorița, femeia care i-a oferit doua fetițe, dar de curand a plecat de acasa. Barbatul este disperat și iși roaga soția sa se intoarca acasa.

- Alexandra, soția lui Radu Bucalae, a bifat o apariție rara la TV la Neatza cu Razvan și Dani, in ediția de pe 29 ianuarie 2024. Comediantul și partenera sa au pariticpat la un joc și au dezvaluit detalii inedite din vaiața lor de cuplu.

- Melinda și Puya, pe numele lui Dragoș Gardescu, sunt casatoriti din 2011 și au impreuna trei fete. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din Romania, iar odata cu participarea la America Express, aceștiau și-au atras simpatia oamenilor, datorita modestiei de care au dat dovada.Melinda…

- Stelian Ogica radiaza de fericire de cand in viața lui a aparut Alexandra, femeia alaturi de are a facut și pasul cel mare, in luna februarie a anului 2023. Iata cine este și cu ce se ocupa partenera care este cu 33 de ani mai tanara decat el!

- Marin Barbu, cunoscut de o țara intreaga drept Nea Marin, are o viața de famile implinita. Iubește aceeași femeie de peste patru decenii și are numai cuvinte de lauda la adresa parteneri salei. Iata cum a inceput povestea lor de dragoste!

- Dupa un an 2023 marcat de schimbari importante și decizii neașteptate, Viviana Sposub a facut furori in mediul online cu o apariție de zile mari de sarbatori. Vedeta a dezvaluit care este locul special in care a ajuns alaturi de George Burcea. Un an dificil Dupa succesul uriaș al producției Wednesday,…