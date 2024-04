Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai cunoscute siameze de la noi din tara sunt Lina si Gherghina, care s-au nascut, in 1982, lipite de la ombilic la stern The post CAZUL FERICIT AL MICUȚELOR SARAH MARIA ȘI ELENA MAIA O rara reușita in operațiile de separare a siamezelor first appeared on Informatia Zilei .

- Un tribunal local din Pontevedra, Spania, a decis ca un barbat trebuie sa-i plateasca fostei soții suma de 88.025 de euro drept compensație pentru munca depusa in casa in decursul celor 26 de ani de casnicie.

- Pentru cei care au trait cu muzica anilor 70, numele lui Eric Carmen este sinonim cu celebra trupa Raspberries. Din pacate, Eric Carmen, unul dintre cei mai cunoscuti cantareti din lume a murit in somn la varsta de 74 de ani, iar anuntul a fost facut de sotia sa. Eric Carmen, solistul Raspberries, a…

- Stelian Ogica a sarbatorit un an de casnicie alaturi de soția lui, Alexandra! Cum au petrecut cei doi indragostiți cu aceasta ocazie. Ce a marturisit acesta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Mihai Bobonete și Catalina sunt casatoriți de 15 ani și se cunosc de 30 de ani. Au impreuna doi copii și o casnicie discreta. In cadru unui interviu acordat revistei VIVA!, Mihai Bobonete a vorbit despre viața de familie dupa ce copiii lui au venit pe lume.Actorul și soția lui se cunosc de 30 de ani,…

- Este oficial! Kevin Costner și Christine Baumgartner au divorțat. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de catre un judecator care a declarat ca actorul de la Hollywood si sotia sa de aproape doua decenii, sunt acum divortati din punct de vedere legal, potrivit documentelor depuse, in cursul…