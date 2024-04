Stiri pe aceeasi tema

- Urmau sa devina parinti si erau fericiti, dar toata bucuria lor s-a sfarsit intr-o clipa, in aer, intr-un zbor Ryanair din Torino. Giuseppe Stilo și soția sa, Federica Marrella, erau așezați la poluri opuse ale avionului, Giuseppe in fața și Federica in spate, din cauza alocarii aleatoare a locurilor…

- A trecut ceva vreme buna de cand Fernando de la Caransebeș a disparut din lumina reflectoarelor. Prezent in aceasta seara in platoul Xtra Night Show, acesta a marturisit ca este un barbat liber și a vorbit despre motivele pentru care a divorțat de soția sa.

- Trei tineri din comuna Matasari au ajuns marti in arestul IPJ Gorj, dupa ce ar fi batut un barbat cu ocazia organizarii unui meci de fotbal. Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați prin apelul 112, de un barbat de 49 de ani, din comuna Matasari, cu privire la faptul ca fiul…

- Sambata, 9 martie, polițiștii din cadrul Sectiei 4 Pitești au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca soția sa, MAZILU FILOFTEIA, de 53 de ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe raza municipiului Pitesti, in ziua de 6 martie, și nu a mai revenit.

- Stelian Ogica a sarbatorit un an de casnicie alaturi de soția lui, Alexandra! Cum au petrecut cei doi indragostiți cu aceasta ocazie. Ce a marturisit acesta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Și-a batut soția cu care este in divorț, i-a furat mașina și i-a distrus mai multe haine: Barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, reținut de polițiști Și-a batut soția cu care este in divorț, i-a furat mașina și i-a distrus mai multe haine: Barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, reținut de polițiști Un barbat…

- Pepe și Yasmine formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in secret, chiar inainte sa devina parinți, iar acum, aceștia fac noi declaratii despre cum merg lucrurile in relația lor.Yasmine Ody i-a daruit lui Pepe un baietel, in urma cu doi ani, iar de atunci viața…

- Un barbat a fost retinut de politistii din Arges pentru 24 de ore dupa ce si-a obligat sotia sa se prostitueze timp de opt ani, iar cand femeia a vrut sa renunte a amenintat ca o omoara pe ea, dar si pe fiul lor daca ia aceasta decizie.