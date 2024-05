Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al apararii britanic Ben Wallace a avertizat cu privire la sugestiile referitoare la inghetarea razboiului din Ucraina, intr-un interviu in care a vorbit despre perspectivele acestui conflict cu Rusia, relateaza vineri dpa, potrivit Agerpres.

- Mai mulți operatori economici din Targoviște, Gaești, Ludești și Hulubești au fost controlați la sange de polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice. In urma verificarilor efectuate, oamenii legii au aplicat 8 amenzi, in valoare de 64.000 de lei. Mai mult de atat, din cauza neregulilor grave…

- A primit un wild-card din partea organizatorilor, astfel ca Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) va juca in perioada 15-21 aprilie la turneul WTA de la Oerias (Portugalia). Sportiva a ajuns in București și se antreneaza la Baza Pescariu din Capitala. Simona Halep a jucat la Miami Open, unde a avut…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede reducerea impozitului pe cladiri și terenuri pentru persoanele care doneaza sange constant. Va ramane la latitudinea consiliilor locale sa stabileasca daca vor acorda aceasta reducere.

- “Avem același sange”, primul proiect național al unei televiziuni de știri in beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major in comunitate, motiv pentru care Digi24 a decis continuarea demersului și in acest an.

- Zeci de cetațeni moldoveni au facut cozi, in aceasta seara, la sediul Ambasadei Rusiei din Chișinau. Oamenii au aprins lumanari, au depus flori și jucarii, in memoria victimelor atacului armat din sala de concerte „Crocus” din Moscova.

- Centrele Militar-Teritoriale (CMT) trimit scrisori cetațenilor in care se solicita prezentarea informațiilor cu privire la verificarea datelor personale. Potrivit Ministerului Apararii, este vorba despre o procedura anuala de rutina pe care funcționarii din CMT o realizeaza din 2002, fara intrerupere…

- Militarii din cadrul Batalionului cu Destinație Speciala „Fulger” al Armatei Naționale, participa, in perioada 29 ianuarie – 16 februarie curent, la exercițiul JCET- 2024. Potrivit Ministerului Apararii, acesta care desfașoara impreuna cu militarii din cadrul Batalionului 52 Operații Speciale „Baneasa…